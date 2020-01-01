مدرب نورويتش: لن نقوم بأي شيء جنوني حال الهبوط

يواجه نورويتش سيتي خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذا فشل في الفوز على وست هام يونايتد غدا السبت لكن المدرب دانييل فاركه قال إنه لن يخطط للعودة سريعا للأضواء عبر المبالغة في إبرام صفقات جديدة.

ونال فاركه إشادة بفضل أسلوبه هذا الموسم لكنه فشل في حصد نقطة واحدة منذ استئناف الموسم وحتى الفوز على وست هام المتعثر لن يغير مصيره على الأرجح.

وربما يعود نورويتش للدرجة الثانية بأرباح كبيرة من موسمه تحت الأضواء لكن فاركه استبعد إبرام صفقات كبيرة.

وأبلغ الصحفيين اليوم الجمعة "لن نقوم بأي شيء جنوني للعودة سريعا للدوري الممتاز. أرى تكهنات بشأن إنفاق 10 أضعاف أو 15 ضعفا لما أنفقناه في الدوري الممتاز. لا مجال لحدوث ذلك".

وسيكون العديد من لاعبي نورويتش مطمعا لأندية بالدوري الممتاز مثل المدافعين ماكس آرونز وجمال لويس ولاعب الوسط تود كانتويل.

وقال فاركه "يوجد العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والمرتبطين بالانتقال لأندية أخرى".

وتابع "لم يأت أحد إلى مكتبي ليقول إنه لا يريد البقاء هنا ولا أتوقع ذلك. النادي يمنحهم الثقة ولا يجبرهم أحد على توقيع عقود طويلة الأجل".

وزاد "إذا لم نفز سنهبط ولكن إذا فزنا في آخر أربع مباريات أيضا قد نهبط. هذا لا يعني انعدام الحافز لكن لدينا كرامة ومسؤولية تجاه هذا القميص".