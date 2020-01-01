شهدت مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حالة ولادة قيصرية للمرة الخامسة، وقال الدكتور أسامة عبد الحميد شعيشع، القائم بالعملية بمشاركة الدكتورة آيتن أشرف، وأخصائي التخدير الدكتور وليد خضير، إن السيدة "ا.ا" مريضة كورونا دخلت المستشفى منذ 3 أيام وكانت العملية صعبة استغرقت ساعة، فيما استغرق التحضير ساعتين.

وأوضح شعيشع، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أن التحضير للعملية القيصرية أخذ وقتا كبيرا نحو ساعتين لأن المريضة تعاني من تسمم حمل وسمنة مفرطة وزلال في البول وضغط عال، متابعا أنها بحالة جيدة وتم إدخالها العناية المركزة لضبط الضغط وهي بحالة مستقرة.

وأشار إلى أن المولودة في الحضانة لحين أخذ مسحة وبعد ساعة مسحة أخرى وإذا جاءت سلبية ستخرج على الفور، مضيفا أن المريضة تأخذ علاجات كورونا بجانب علاج الضغط وتم إلغاء أدوية السيولة قبل العملية.