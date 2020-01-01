الأهلي يعلن سلبية المسحة الثالثة للاعبين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتيجة عينات المسحة الطيية الثالثة التي خضع لها لاعبو الفريق الأربعاء الماضي.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة كانت نتيجتها سلبية.

وأوضح مدير الكرة، أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه غدًا السبت تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا.

وكان الأهلي قد اخضع لمسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.