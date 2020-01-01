الأهلي يعلن سلبية المسحة الثالثة للاعبين

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، نتيجة عينات المسحة الطيية الثالثة التي خضع لها لاعبو الفريق الأربعاء الماضي.
وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي، إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة كانت نتيجتها سلبية.
وأوضح مدير الكرة، أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم مرانه غدًا السبت تحت قيادة فايلر، الذي ظهرت سلبية مسحته أيضًا.
وكان الأهلي قد اخضع لمسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا.