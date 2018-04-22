اتحاد جدة يكشف حقيقة مفاوضات ضم تريزيجيه وحجازي

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نفى أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، دخول فريقه في مفاوضات رسمية من أجل التعاقد مع الثنائي أحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أحمد صادق دياب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة"النهار": "الثنائي أسماء كبيرة وهناك ترشيحات لضمهم ولكننا لم نفاوضهم حتى الوقت الجاري".

وأضاف: "المدير الفني لم يحسم الصفقات الجديدة وسنحسمها خلال الوقت المقبل".

الجدير بالذكر أن هناك تقارير ربطت اسم حجازي وتريزيجية بالعودة للدوري المصري أو الاحتراف في الدوري السعودي والاماراتي خلال الفترة المقبلة.