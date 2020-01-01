مؤسسة النفط الليبية: استئناف الإنتاج بعد أشهر من التوقف

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن استئناف إنتاج النفط بعد توقف دام لعدة أشهر.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، نقلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة، صباح الجمعة، إن «العمل قد بدأ للتو»، مضيفًا: «لقد تعرضت بنيتنا التحتية لأضرار دائمة، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على الصيانة وتأمين ميزانية للقيام بهذه الأعمال».

وتابع: «يجب علينا أيضا أن نتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى».

واستطرد: «وبالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية. حيث ستصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدنانير».