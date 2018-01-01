بروس: مواجهة نيوكاسل وواتفورد مثل نهائي الكأس

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أكد ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد، أن واتفورد المهدد بالهبوط سيخوض المواجهة بينهما غدا السبت، وكأنها "نهائي كأس"، حيث يقاتل من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل واتفورد المركز 17 ويتقدم بـ3 نقاط على منطقة الهبوط بعد فوزه يوم الثلاثاء 2-1 على نورويتش سيتي، وسيلعب فريق المدرب نايجل بيرسون مع وست هام ومانشستر سيتي وآرسنال في مبارياته المتبقية.

وقال بروس، في مؤتمر صحفي افتراضي: "سيخوض واتفورد المواجهة وكأنها نهائي كأس".

وأضاف: "لو نظرتم لما يملكه واتفورد على الورق فإنكم ستتعجبون لمعاناته، لكن هذه هي طبيعة الدوري الممتاز. قام نايجل بعمل رائع وأنعش حظوظ الفريق".

وتجرع نيوكاسل هزيمة قاسية 5-0 أمام مانشستر سيتي (الثاني) يوم الأربعاء، لكن بروس عبر عن تفاؤله بتحسن الأداء في ملعب فيكاردج رود.