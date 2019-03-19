طبيب أمريكي: وجبة الإفطار لا تؤثر على خسارة الوزن

الوصول للوزن المثالي أو خسارة بعد الكيلوجرامات، هدف للجميع، فمنهم من يحرم نفسه من الطعام ويتبع نظام صارم، ومنهم من يتناول الوجبات بالكامل، ويحرص على تقليل الكمية، ومنهم من يحصل على وجبة الإفطار والغداء فقط متبعين نصيحة بعض خبراء التغذية الذين يؤكدون أن الإفطار أهم وجبة وتساهم كثيرًا في فقدان الوزن، ولكن طبيب أمريكي كان له وجهة نظر أخرى حول أهمية الفطور.

وأوضح الطبيب إدوارد أبرامسون، الأستاذ الفخري في جامعة كاليفورنيا والمدير السابق لمركز اضطرابات الأكل في مستشفى شيكو كوميونتي، أن دراسات عديدة سلطت الضوء على أهمية الفطور لخسارة الوزن والنتائج كانت معاكسة للذي يلتزم به الكثير- وفقًا لمجلة "فيزيكال تودي" الأمريكي.

وقال إن تحليل "تلوي" الذي يعد أداة في الإحصاء لفحص الدراسات السابقة، تم استخدامه على نتائج 7 دراسات، شملت تجارب استمرت 4 أسابيع على الأقل، وشارك في أغلبها حوالي 435 شخصًا بالغًا بعضهم كان يعاني من السمنة والبعض الآخر من زيادة الوزن فقط.

وأضاف أن النتائج أكدت أن من تخطى وجبة الإفطار كان لديه انخفاض أكبر في وزن الجسم مقارنة بمن يحرص على تناول الفطور يوميًا أي كان محتوى الوجبة.

وأوضح أن النتائج لم تجد اختلافًا كبيرًا في مؤشر كتلة الجسم أو كتلة الدهون أو الأنسولين بين من يتناول الإفطار وبين من لا يتناوله، ولكن من كان يتناوله زادت نسبة الكوليسترول الضار في جسمه.

وأشار إلى أن هذا التحليل يثبت أن تناول وجبة الإفطار غير مرتبط بفقدان الوزن، بل مجرد روتين حياة غذائي، ويجب ألا يعتمد عليه الجميع لأن البعض يضطر لتناول هذه الوجبة دون جوع لخسارة الوزن فقط.

ونصح الأستاذ الفخري في جامعة كاليفورنيا من يرغب في تناول الإفطار بالتركيز على الحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات والفواكه لعدم منح الجسم دهون كثيرة صباحًا.