انتقل اللاعب الدولي الكوسوفي فالون بيريشا، من لاتسيو الايطالي إلى نادي ريمس لاربع سنوات، بحسب ما ذكر النادي الفرنسي في وقت متأخر يوم الخميس.

وانضم لاعب الوسط البالغ 27 عاما الى مواطنه في ريمس أربير زينيلي.

ولد بيريشا في السويد ونشأ في النرويج ثم حقق بداياته الفعلية مع ريد بول سالزبورج النمساوي حيث أحرز لقب الدوري خمس مرات والكأس أربع مرات بين 2012 و2018، مسجلا في 45 هدفا في 233 مباراة.

ويحاول بيريشا إعادة مسيرته الى السكة الصحيحة، لفشله في الوصول الى التشكيلة الاساسية لفريق العاصمة الايطالية الذي انضم الى صفوفه في صيف 2018 لخمس سنوات.

وما عزّز ابعاده عن تشكيلة المدرب سيموني إينزاجي تعرّضه لاصابات عديدة وخضوعه لجراحة بركبته في ابريل 2019، وذلك قبل اعارته الى فورتونا دوسلدورف الالماني حيث لعب 13 مباراة بعد عودته الى الملاعب في فبراير 2020.

وعلى الصعيد الدولي، حمل بيريشا الوان النرويج قبل ان يسمح له الاتحاد الدولي في 2016 بتغيير ولائه الرياضي واختيار كوسوفو بلد أجداده الذي تم الاعتراف به على الصعيد الكروي قبل ذلك باربعة اشهر.

وفي 5 سبتمبر 2016 ضمن تصفيات كأس العالم ضد فنلندا، سجل من ركلة جزاء أول اهداف كوسوفو في مباراة رسمية.

وكان ريمس، سادس الدوري الذي يأمل بالتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليج" بحسب نتيجتي الكأس وكأس الرابطة، قد عزز صفوفه بضم المهاجم الاسكتلندي فرايزر هورنبي (20 عاما) من ايفرتون الانكليزي والمدافع البلجيكي تيبو دي سميت (22 عاما) من سان تروندن.