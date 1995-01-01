الحكومة الألمانية تحيي ذكرى ضحايا مذبحة سربرنيتشا

وصفت الحكومة الألمانية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لضحايا الإبادة الجماعية في سربرنيتشا البوسنية بأنها تحذير ضد أي نوع من أنواع التمييز.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، اليوم الجمعة في برلين قبل الذكرى السنوية للمذبحة الموافقة غدا السبت: "المستشارة الألمانية والحكومة الألمانية تحيي ذكرى أكثر من 8 آلاف ضحية، أغلبهم من الرجال والشباب المسلمين، الذين قتلوا بوحشية في سربرنيتشا قبل 25 عاما".

وقالت فيتس إن ذكرى ضحايا هذه الجريمة الأكثر خطورة ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية في قلب أوروبا لا تزال مهمة في عامها الخامس والعشرين، وأضافت: "هذه الإبادة الجماعية تنذرنا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد جميع أشكال التمييز حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى، ليس فقط في غرب البلقان".

يُذكر أن نحو ثمانية آلاف شخص قُتلوا في 1995 عندما اجتاحت قوات صرب البوسنة سربرنيتشا بعدما أعلنتها الأمم المتحدة منطقة أمنية دون أن توفر لها الحماية.

وبموجب اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1995 برعاية أمريكية، ظلت سربرنيتشا ذات الأغلبية الصربية جزءا من "جمهورية صربيسكا"، وهي واحدة من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي واسع في الدولة البوسنية.

وأُدين الجنرال الصربي السابق راتكو ملاديتش في عام 2017 بصفته المتهم الرئيسي في جريمة الإبادة الجماعية في سربرينيتشا، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.