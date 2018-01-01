مقتل عمدة في الفلبين اتهمه الرئيس بالتورط في عمليات مخدرات غير قانونية

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قالت الشرطة الفلبينية إن عمدة بلدة سانتو نينو بجنوب البلاد، والذي اتهمه الرئيس رودريجو دوتيرتي ذات مرة بالتورط في عمليات مخدرات غير قانونية، لقي حتفه بالرصاص اليوم الجمعة.

وبحسب تقرير للشرطة، كان بابلو ماتينونج الذي يبلغ من العمر 55 عاما، يتفقد مشروع طريق فى البلدة الواقعة بمقاطعة ساوث كوتاباتو، على بعد 995 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا، عندما فتح مشتبه بهم كانوا يستقلون دراجة نارية النار عليه وأردوه قتيلا.

وقال التقرير إن الضحية تعرض لاطلاق النار مرتين في الرأس.

وقالت الشرطة ان المشتبه بهم تحركوا بدرجاتهم النارية لعدة أمتار، ثم عادوا وأطلقوا النار على العمدة وامرأة (42 عاما) تصادف مرورها.

وتم نقل ماتينونج والمرأة إلى مستشفى قريب، ولكن تم إعلان وفاة العمدة لدى وصوله إلى المستشفى.

وأقامت الشرطة نقاط تفتيش عشوائية في البلدة والمجتمعات المجاورة في محاولة للقبض على مرتكبي إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن المحققين يبحثون إمكانية وجود ضغينة شخصية كدافع محتمل وراء الجريمة.

وفي عام 2019، وصف دوتيرتي ماتينونج بأنه ضمن أكثر من 40 سياسيا "مرتبطين بسياسات المخدرات في مناطقهم"، وذلك قبل شهرين فقط من انتخابات الكونجرس والانتخابات المحلية في البلاد.

ونفى ماتينونج هذه الاتهامات ،وقال إن إدراجه في قائمة دوتيرتي له دوافع سياسية. وحقق ماتينونج فوزا ساحقا أمام مرشح مستقل.