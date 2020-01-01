فلكى يرصد التلوث الضوئى العائق لرصد الأجرام السماوية

رصد الفلكى الدكتور عمر فكرى رئيس قسم المسرح بالقبة السماوية بمكتبة الإسكندرية، فجر اليوم الجمعة، ما يسمى بالتلوث الضوئى وهو نوع الإضاءة تطغي على صفاء السماء وخلوها من السحب.

وقال الفلكى دكترو عمر فكرى عبر صفحته الرسمية "تعالوا نتكلم فلك"، إن التلوث الضوئى شىء مزعج عند رصد علماء الأجرام السماوية الخافتة كالمذنبات والنجوم والكواكب، والتي تحتاج بجانب خلو السماء من السحب تحتاج عدم وجود إضاءة مزعجة.

وأضاف فكرى أنه من أجل ذلك يذهب راصدي السماء بتليسكوباتهم إلى الصحراء هاربين مبتعدين عن التلوث الضوئي الذي يعوق عملية الرصد.

وتابع: "وبسبب ذلك أيضا تبنى

المراصد الفلكية بعيدة عن زحف العمران وفي الأماكن العالية كمرصد حلوان أو مرصد القطامية الفلكية ، وفي بعد الدول الأوروبية كألمانيا وهولندا يجعلون إضاءة الشوارع بكشافات ضوءها لأسفل ونسبة تشتته أقل حتى يمكن الحفاظ على درجة صفاء ونقاوة السماء.

وأوضح فكرى أن الرصد الفلكي سواء كان بالعين المجردة أو بالتليسكوبات يحتاج سماء صافية وخالية من السحاب وتحتاج إلى فلكي ماهر يعرف على ماذا سينظر أو ماذا سيرصد؟.