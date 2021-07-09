 ارتفاع الإنتاج اليومي لحقل الشرارة النفطي الليبي إلى 275 ألف برميل يوميا - بوابة الشروق
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ارتفاع الإنتاج اليومي لحقل الشرارة النفطي الليبي إلى 275 ألف برميل يوميا

أ ش أ
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 7:20 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 7:20 م

أفادت قناة 218 الفضائية الليببة، اليوم السبت، بأن الفرق الفنية في حقل الشرارة النفطي الليبي، نجحت في رفع الإنتاج اليومي للحقل من 230 ألف برميل يوميا إلى 275 ألف برميل يوميا.

وأوضحت القناة أن الارتفاع جاء بشكل تدريجي بعدما قامت شركتي (وازن) و(أجيال المتخصصين) في مجال النفط، بصيانة خط نقل النفط الخام رقم 186 ان سي والذي أضاف 45 ألف برميل على الإنتاج السابق.

وبدأت أعمال الصيانة في حقل الشرارة والتي بدأت في إدارته شركة (أكاكوس) مطلع شهر يونيو الماضي، بعد عمليات تسريب كانت قد أفقدت الحقل وقتها نحو 60 ألف برميل.

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