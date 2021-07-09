أعلن محافظ فوكوشيما اليابانية، اليوم السبت، منع المفترجين من حضور فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، التي سُتقام في المحافظة اليابانية خلال إقامة الدورة الصيف الجاري، وذلك نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في قرار يناقض ما أعلنه المنظمون قبل يومين بالسماح بحضور بعض المتفرجين في فوكوشيما وبعض المحافظات اليابانية الأخرى خارج العاصمة طوكيو.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن المنظمين كانوا قد أعلنوا أمس الأول الخميس، بعدم السماح للمتفرجين بحضور فعاليات الأولمبياد في مدينة طوكيو المُضيفة، نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة، بعد أن سبق وتم إرجاء فعاليات الدورة بالفعل بسبب الجائحة.