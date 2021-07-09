وزير الخارجية: سنعرب لأعضاء مجلس الأمن عن عدم ارتياحنا لتجاهل إدانة الملء الثاني لسد النهضة

كشف سامح شكري وزير الخارجية، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن لإبداء عدم الارتياح تجاه مواقفهم التي تجاهلت إدانة الملء الثاني لسد النهضة من قِبل إثيوبيا بشكل أحادي.

وقال وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء السبت، إن تجنب الدول الأعضاء في مجلس الأمن باستثناء فرنسا، الحديث عن الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا لسد النهضة يأتي في إطار المواءمات ومحاولة التوازن والمحافظة على المصالح مع الأطراف الثلاثة، معبترًا هذا الأمر بأنه ينم عن محاولة توازن لتحقيق مصالح وطنية، لكنه لا يراعي تحميل الأطراف مسؤولية الخروج عن الإطار الدولي المعتمد الذي يقوم عبر الاتفاق.

وأشار إلى أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تطرقت في مداخلتها بمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، إلى الملء الأحادي من قِبل إثيوبيا، بينما اكتفت بقية الدول الأعضاء بتناول قضية عدم اتخاذ إجراءات أحادية على العموم.







