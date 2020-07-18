وزيرة التعليم الألمانية تؤيد الحضور الإجباري للتلاميذ مع وجود استثناءات

أعربت وزيرة التعليم الألمانية، انيا كارليتسك، عن تأييدها لتطبيق الحضور الإجباري للتلاميذ إلى المدارس بعد انتهاء العطلة الصيفية رغم استمرار وباء كورونا.



وفي مقابلة مع صحيفة "نويه اوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "من وجهة نظري، يجب أن يتم تطبيق الحضور الإجباري ليكون هو القاعدة مرة أخرى، مع ضرورة إتاحة استثناءات للأطفال والشباب أصحاب التاريخ المرضي السابق والمعرضين للخطر بشكل خاص".



وأضافت الوزيرة أنه ستكون هناك شروط إطارية يمكن في ظلها ضمان تقديم حصص دراسية آمنة.



ورأت كارليتسك أنه ينبغي خضوع كل التلاميذ لاختبارات الكشف عن كورونا مرة قبل بدء الدراسة وبعد انتهاء العطلة الصيفية "وبعد ذلك يجب أن تكون هناك اختبارات منتظمة ترتبط في معدل تكرارها بمعدل انتشار العدوى، وينبغي علينا القيام بذلك كأول وأهم إجراء في حال ارتفاع معدلات الإصابة".



ولم تستبعد كارليتسك مجددا إمكانية إغلاق المدارس مرة أخرى بسبب وباء كورونا، وقالت "لا يمكن أبدا في وضع الجائحة أن تضمن شيئا أو تستبعد شيئا، فنحن لا نعرف ما هي الطفرات التي ستأتي، لكن كل المسؤولين بإمكانهم على الأقل أخذ استعدادتهم بصورة موجهة أكثر نحو الهدف".



وأعربت كارليتسك عن تفاؤلها حيال إمكانية الإبقاء على المدارس مفتوحة بشكل مبدئي في الخريف المقبل، وقالت: "لدينا الآن وضع بداية مختلف للغاية بعد العطلة، ولدينا معدل تطعيم مرتفع وبنية اختبارات جيدة".