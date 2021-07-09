الإعدام لمتهمين بقتل جارهما لخلافات مالية في قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم السبت، شخصين بالإعدام شنقا؛ لاتهامهما بقتل جارهما لوجود خلافات مالية بينهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر.

وترجع الواقعة لشهر سبتمبر الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بلاغًا بمصرع محمود عبد الستار ابراهيم، أثر إصابته بطلقات نارية في قرية "هو" بنجع حمادي.

وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي، أن مرتكبي الواقعة كل من وليد آمين مزارع، وعمرو أمين عامل، حيث تربصا للمجني عليه أثناء خروجه من منزله وأطلقا عليه النار من سلاح ناري وقتلاه، لوجود خلافات مالية بينهم.

وتمت إحالة المتهمين لمحكمة جنايات نجع حمادي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وعاقبتهما المحكمة بالإعدام شنقا.