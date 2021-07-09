ليبيا: لجنة طوارئ لإجلاء العالقين في تونس عبر رحلات جوية

أعلن القنصل الليبي في تونس فاضل القريو، اليوم /السبت/، تشكيل لجنة طوارئ تتولى إجلاء المواطنين الليبيين العالقين في الأراضي التونسية عبر رحلات جوية.

وذكرت بوابة "الوسط" الليبية، أن القرار جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى نقل الليبيين من مطار قرطاج الدولي في تونس، مع ضرورة حصول الركاب على تحليل «بي سي آر»، مفعوله 24 ساعة.

وسيكون تسيير الرحلات الجوية إلى طرابلس وبنغازي من المطار التونسي، مع التأكيد على توحيد عمل شركات الخطوط الجوية بهدف إجلاء أصحاب التذاكر.