قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر آمن، موضحة أن أعداد الإصابات الحالية هي نفسها التي شهدتها الدولة خلال سبتمبر الماضي والذي انخفض فيه عدد الحالات بشكل كبير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن تحاليل التتبع الجيني التي أجرتها معامل وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي أثبتت أنه لم يتم رصد المتحور دلتا في مصر حتى الآن.

وأكدت أن ذلك لا يعني أنه لن يظهر في مصر، إلا أن الدولة تتخذ احتياطاتها حاليًا لتأخير وصوله وتطعيم أكبر قدر من المواطنين، وفي نفس الوقت دراسة خصائصه الإكلينيكية للتعرف على الطريقة الأمثل في التعامل معه.