 وزيرة الصحة: لم نرصد تحور «دلتا» حتى الآن.. ونسعى لتأخير وصوله - بوابة الشروق
السبت 10 يوليه 2021 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الصحة: لم نرصد تحور «دلتا» حتى الآن.. ونسعى لتأخير وصوله

أمل محمود
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 2:17 ص | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 2:17 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوضع الوبائي في مصر آمن، موضحة أن أعداد الإصابات الحالية هي نفسها التي شهدتها الدولة خلال سبتمبر الماضي والذي انخفض فيه عدد الحالات بشكل كبير.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن تحاليل التتبع الجيني التي أجرتها معامل وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي أثبتت أنه لم يتم رصد المتحور دلتا في مصر حتى الآن.
وأكدت أن ذلك لا يعني أنه لن يظهر في مصر، إلا أن الدولة تتخذ احتياطاتها حاليًا لتأخير وصوله وتطعيم أكبر قدر من المواطنين، وفي نفس الوقت دراسة خصائصه الإكلينيكية للتعرف على الطريقة الأمثل في التعامل معه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك