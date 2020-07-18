على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العديد من الدول، ترى المفوضية الأوروبية أن ذلك لا يشكل خطرا على موسم السفر في أوروبا.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، باولو جينتيلوني، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "علينا الآن الحذر من الإثارة المفرطة وتجنب المبالغة في رد الفعل"، مضيفا أنه بفضل التطعيمات، لم يؤد ارتفاع عدد الإصابات إلى وضع أكثر خطورة.

وأكد جينتيلوني، أنه على الرغم من متغير دلتا الأكثر عدوى، من الممكن ضمان موسم عطلات قوي.

وحذر المفوض الإيطالي في الاتحاد الأوروبي من فرض دول أعضاء في الاتحاد على نحو منفرد قيود سفر غير مبررة، وقال: "آمل بشدة أن تنسق جميع دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها بقدر الإمكان.. الإجراءات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى زيادة عدم اليقين في أوروبا".

وذكر جينتيلوني، أن السلوك الشخصي وتلقي اللقاحات يلعب دورا أكثر أهمية في الحماية من العدوى، مشيرا إلى أنه بسبب التقدم الذي تحرزه حملات التطعيم، فإن الوضع هذا الصيف مختلف عما كان عليه قبل عام.