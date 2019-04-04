نشرة الشروق الاقتصادية ليوم السبت: تلقي طلبات إحلال الميكروباص للعمل بالغاز غدا

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 10 يوليو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

وزارة البترول تنجح في مضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 375 محطة

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول نجح في مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التي تقدم خدماتها حالياً لتصل إلي ٣٧٥ محطة على مستوى الجمهورية مقارنة بنحو ١٨٠ محطة فقط قبل أقل من عام.

كما يستهدف القطاع تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة، لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير على مستخدميها.

غدا.. بدء تلقي طلبات إحلال سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم غدا الأحد تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، بمحافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وتضم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكترونى المخصص للمبادرة الرئاسية www.gogreenmasr.com.

وأشار إلى انضمام شركتين جديدتين لإنتاج الميكروباص محليًا إلى مبادرة إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، بخصم إضافى في سعر السيارة عن سعر السوق، علاوة على قيمة الحافز الأخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

الضرائب: لن يتم قبول نماذج تسعير المعاملات ورقيا بعد إتاحتها إلكترونيا

أعلن رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إتاحة نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي والملف الرئيسي على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة اعتبارا من 22 يونيو الماضي.

ويلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، ولن يُقبل تقديمها ورقيًا من قبل ممولي المراكز الثلاث بداية من تاريخ إتاحتها إلكترونيًا.

الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة.

وأضاف السعيد، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبني الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى علي التعافي من آثار جائحة كورونا، وسيستفيد من التطورات التي فرضتها الأزمة، بحسب تقرير أصدرته الوزارة، حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021.

24 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

حصاد التعاون الدولي في أسبوع.. 1.8 مليار دولار تمويلات لتعزيز الأمن الغذائي

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخريطة التفصيلية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة خلال الأسبوع الماضي، وواصلت لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق محكمة التحكيم العربية بعد تنسيق وجهود مشتركة مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي سياق آخر وافقت لجنة المنحة السعودية على توفير 270 مليون جنيه تمويلات لبنوك مصر والقاهرة والتنمية الصناعية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

ضم السيارة شيري طراز Tiggo3 موديل 2022 لمبادرة إحلال السيارات

أعلنت الصفحة الرسمية، لمبادرة تحويل وإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، الموافقة على ضم السيارة شيري طراز (Tiggo3) موديل 2022، إلى المبادرة ليصبح إجمالي الموديلات المشاركة في المبادرة 8 أنواع.

وعن موعد وكيفية الاشتراك بها، أعلنت الصفحة، أنه سيتم قريبًا إتاحة الاشتراك بها على الموقع الإلكترونى للمبادرة.