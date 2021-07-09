وزير التعليم: قبضنا على الطالبين المسربين لامتحان اللغة العربية خلال أقل من ربع ساعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم قياس نجاح نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد بعد ظهور النتيجة، موضحًا أن عدد الشكاوى قليل، خاصة وأن النقلة الجديدة لم يستسغها بعض أولياء الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن النتيجة ستكون سارة لأولياء الأمور والطلاب في حالة فهموا ما تحاول الوزارة استهدافه، مشيرًا على التعامل مع أي مشكلات في اللجان خلال دقائق.

وذكر أن طالبين صوروا الامتحان اليوم وتم القبض عليهم خلال أقل من ربع ساعة، لافتًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بحرمانهم لمدة عامين من الامتحانات وتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وأوضح أن الوزارة على علم بأن مثل تلك المحاولات للغش ستكون موجودة، ولهذا تم التخطيط جيدًا لمواجهتها، مضيفًا أنه تم إعداد نماذج امتحانات متنوعة تصعب الغش.

وأكد أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقتضي التركيز واستغلال الوقت، معقبًا: «لو سيبت الامتحان هتاخد وقت كبير ولا هيحل نص ولا ربع الامتحان».

وطمأن أولياء الأمور أن حقوق أولادهم محفوظة ولن يضيعها عليهم الذين فضلوا الغش، مشيرًا إلى أن الوزارة والأجهزة السيادية بالدولة على علم بجروبات الغش الإلكترونية ومن فيها بأرقام جلوسهم وعناوينهم.

وأشار إلى أن ظاهرة الغش موجودة ولكنها قلت كثيرًا عن ذي قبل، بعد قانون الغش الجديد الذي يتم تطبيقه بصرامة، مؤكدًا أن مشكلة الامتحان الوحيدة هي فهم التغير الذي حدث على الرغم من أنه يتم تطبيقه منذ أكثر من عامين.

ولفت إلى ضرورة عدم قياس الدرجات التي سيحصل عليها الطلاب السنوات الماضية أو حتى بالدرجة النهائية وإنما يقارونوها مع زملائهم، موضحًا أن سؤال أولياء الأمور لأبنائهم يكون «هل أجبت على أكبر قدر من الأسئلة؟»؟

وأفاد بأن درجات الثانوية العامة ستكون متناسبة، والطالب عليه ألا ينشغل بالدرجة وإنما بترتيبه بين زملائه، قائلًا إن الأسئلة الصعبة تكون على الجميع ولا تخص طالب بمفرده.