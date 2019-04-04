قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن الوزارة جاهزة لامتحانات الثانوية العامة، متوجهًا بالشكل لكل الأجهزة المعنية التي ساهمت في تأمين الامتحانات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا منذ أكتوبر الماضي للحفاظ على تطوير التعليم خلال المرحلة الثانوية التي تضم 680 ألف طالب، مشيرًا إلى أنها الدفعة الأولى التي تخضع لنظام التقييم الجديد، الذي يقيس فهم مخرجات التعلم.

وأوضح أن مراكز التصحيح الإلكتروني مجهزة على أعلى مستوى لتحقيق العدالة في التصحيح، مضيفًا أنها بمثابة غرف العمليات تم تأمينها بطريقة شبه عسكرية.

وأشار إلى ضرورة تواجد الطلاب قبل ساعة من بدء الامتحانات ليخضعوا للإجراءات الاحترازية وتجهيزهم قبل دخول اللجان والكشف عن أجهزة التابلت في حالة اصطحابها لعدم حدوث حالات غش، موضحًا أن الامتحان يسمح بدخول الكتاب المدرسي مدون عليه ملاحظات الطالب.

وأكد أن الامتحانات ستكون أسهل مما سبق كثيرًا، ولن يجد الطلاب أي صعوبة بها، ذاكرًا أن الطلاب اطلعوا على مصادر التعلم التي تم إتاحتها سواء على التلفزيون أو من خلال المنصات الإلكترونية، فضلًا عن الامتحانات التجريبة لتدريبهم على طريقة الامتحان الجديدة.