تدشن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، غداً الأحد، البرنامج الدعوي لموسم حج هذا العام بعنوان "حج بسلام وأمان 2"، بمشاركة أعضاء من هيئة كبار العلماء؛ حيث يهدف البرنامج لتوعية ضيوف الرحمن وعموم المجتمع وإرشادهم بأحكام المناسك، وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن موضوعات البرنامج - الذي يستمر طيلة أيام الحج - تشتمل على بيان أحكام عشر ذي الحجة وأحكام الإحرام ومحظوراته والأضاحي، وبيان معالم التوحيد وأحكام أيام التشريق وشرح الأنساك الثلاثة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، في التيسير في الحج، وبيان فضائل يوم عرفة ومقاصد الشريعة في الحج، وعناية المملكة بضيوف الرحمن.