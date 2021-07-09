 وزير الخارجية السوري يرحب بموافقة مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات لبلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السوري يرحب بموافقة مجلس الأمن على تمديد آلية إيصال المساعدات لبلاده

فيصل المقداد
فيصل المقداد
أ ش أ
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 7:17 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 7:17 م

رحب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم السبت، بموافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال المقداد - حسبما نقل التليفزيون السوري - إن "قرار مجلس الأمن الأخير جدد التأكيد على وحدة سوريا"، مشددا على تقديم كل المساعدات الممكنة، وخاصة من الداخل السوري".

وأضاف أن "المعابر الخارجية لم تعد الأداة الأساسية لإيصال المساعدات، بل أصبح الداخل السوري هو الأساس".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صادق بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.ر

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