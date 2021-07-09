تحقيق 90 % من مصاريف الحفلات أمر مقبول.. وريادة الأوبرا تدفعها دائمًا للاعتماد على كبار النجوم

تذكرة أنغام فى حفلاتنا تساوى 50% من قيمتها بالمسارح الخاصة.. وفئة الـ2000 جنيه لا تتعدى 150 مقعدًا

مهرجان القلعة فى موعدة الصيفى.. ومئوية «سيد درويش» تؤكد ريادة مصر الفنية

عودة محمد منير أسعدتنا ونتطلع للاستعانة به مرة أخرى خلال الصيف

تشهد دار الأوبرا خلال هذا الصيف نشاطا فنيا مكثفا، وأهم ما فيه هو اختيار عدد من نجوم الغناء المصرى يجتمعون لأول مرة خارج مهرجان الموسيقى العربية، وتلك الكوكبة من الأسماء كانت تجتمع بشكل شبه متكرر فى حفلات المهرجان فقط، لكن على ما يبدو أن الأوبرا هذا الصيف أرادت أن تقول إن أضواءها ستظل حاضرة بالنجوم على مدى العام، وليس فقط خلال المهرجان.

أهمية وجود أسماء بقيمة انغام وهانى شاكر والحجار وثروت فى هذا التوقيت للتأكيد على ان الساحة الغنائية لن تستسلم لوجود نجوم اغانى المهرجانات فقط. فى حوارنا مع المسئول الأول عن دار الأوبرا الدكتور مجدى صابر سألناه عن الاستعانة بالنجوم وعن غياب أسماء بقيمة عفاف راضى ونادية مصطفى وأحمد ابراهيم، كما سألناه عن مئوية مسرح سيد درويش.

< هذا العام يشهد وجود نجوم فى الغناء لم نكن نراها فى فترة زمنية قصيرة إلا فى مهرجان الموسيقى العربية مثل انغام ثم محمد ثروت ثم هانى شاكر والحجار ويحيى خليل وعمر خيرت.. كيف تفسر ذلك؟

ــ بصراحة شديدة هذه تعليمات الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وهى ضرورة تحويل مسرح النافورة إلى ملتقى لنجوم الغناء، مثل انغام وهانى شاكر وعلى الحجار ومحمد ثروت وفى الطريق هناك نجوم ميجا ستار من العالم العربى أيضا سوف ينضمون للغناء على خشبته. الوزيرة قالت نريد نجوم صف أول إلى جانب فرق الأوبرا، خاصة بعد انتشار الحفلات فى بعض المسارح الخاصة والتى بدأت تعتمد على النجوم، وبما أن دار الاوبرا رائدة فى هذا فكان علينا أن نواصل سياسة الاعتماد على النجوم الكبار ليس فى مهرجان الموسيقى العربية فقط بل طوال العام خاصة الصيف لأنه موسم الانطلاق.

< هل هناك أسماء أخرى فى الطريق؟

ــ هناك المطربة الشابة بلقيس أحمد فتحى وهى موهبة كبيرة، ستكون موجودة معنا هذا العام.

< ماذا عن فرق الشباب؟

ــ قدمنا حفل فؤاد ومنيب وهناك مسار اجبارى، وهشام خرما، وهنا لابد ان اشير إلى ان فرق الاوبرا ممثلة فى فرقة اوبرا القاهرة تقدم نشاطا فنيا جماهيريا عالى المستوى والحمد لله الإقبال كبير على حفلاتهم، لأنهم يقدمون أجمل الأغانى العالمية، إلى جانب فرقة البالية، والثنائى يقدمان عروض مشاركة وقوبلت بنجاح كبير، ايضا الاوركسترا التابعة للاوبرا سواء السيمفونى أو اوركسترا الاوبرا يقدمان حفلات رائعة وهناك تجربتان قريبا لهشام جبر الاولى توزيعات شهرزاد، والثانية موسيقى افلام يوسف شاهين، والشركة المنتجة منحتنا حق عرض الموسيقى. إلى جانب ما يقدمة ناير ناجى والمايسترو أحمد الصعيدى. كل هذا يعنى ايضا أننا مهتمون بكل اشكال الفنون الموسيقية.

أيضا لابد ان اشير إلى حفل محمد منير الذى عاد الينا بعد غياب فى رمضان الماضى، وقريبا سوف يتواجد معنا مرة اخرى، وهناك ايضا لينا شماميان.

< البعض يرى ان الاوبرا الان تبحث عن الربح بدليل ارتفاع اسعار التذاكر.

ــ حتى الان مازالت تذاكر الاوبرا هى الاقل سعرا فى الأسواق بالمقارنة بأى مسرح آخر. نحن لا نسعى إلى الربح كما يتصور البعض لكن ايضا الخسارة بالتأكيد تؤلمنا، ولذلك علينا ان نحقق حدا أدنى من العائد المقبول بحيث تكون هناك نسبة وتناسب بين الانفاق والعائد.

< لكن تذاكر انغام على سبييل المثال تراوحت بين 500 و2000 وهى ارقام كبيرة.

ــ تذاكر أنغام خارج الاوبرا 4000 جنيه، ثم ان التذاكر فئة الـ 2000 جنيه لدينا لا تزيد على 150 مقعدا واغلب المسرح فئة 500 جنيه.

ارتفاع أسعار التذاكر قرار لم يكن بالأمر السهل لنا، لكننا لابد أن نحقق عائدا يوازى على الأقل 80 أو 90 % مما ينفق على الحفلات الكبرى، فى المقابل هناك حفلات لنجوم وفرق الأوبرا وأسماء اخرى من المشاهير لا تتعدى سعر التذكرة 160 جنيها.

< أرى أن هناك اسماء لها قيمتها ولكنها ليست موجوده على مسارح الاوبرا مثل عفاف راضى ونادية مصطفى واحمد ابراهيم، ايضا محمد الحلو غير موجود بالقدر الكافى.

ــ بالنسبة للسيدة عفاف راضى معك حق وسوف نقوم بالاتصال بها لإعادتها مرة اخرى لأنها صوت كبير ولا يجوز أن تبتعد، أما المطربة نادية مصطفى فهى موجودة معنا ونحن نسعد بها دائما فى المهرجان وكذلك أحمد إبراهيم، والمطرب محمد الحلو تواجد فى أكثر من مناسبة معنا وجميعهم اسماء تستحق ان تتواجد نظرا لقيمته وأهميتها على الساحة.

< الأوبرا اختبرت أصواتا وموسيقيين جددا.. اين هم؟

ــ بالفعل حدث هذا الامر، لكن هناك مزيدا من التصفيات سوف تحدث وعقب ذلك سوف نعلن النتيجة.

< فى احيان كثيرة يكون الاهتمام باختيار الصوت على حساب المظهر، والان اصبح للشكل دور فى قبول الفنان من الناحية الجماهيرية.

ــ بالتأكيد المظهر اصبح عليه عامل كبير، وسوف نراعى هذا.

< ارى ايضا انه من الطبيعى قبل ظهور الصوت الشاب على المسرح ان يخضع لدورة تدريبية فى البروتوكول وكيفية التعامل مع خشبة المسرح والجمهور؟

هذه ملحوظة هامة ايضا، وسنعمل على تنفيذها، لن يظهر صوت جديد على خشبة الأوبرا الا بعد اجتياز دورة فى فنون التعامل مع خشبة المسرح والجمهور.

< هناك ازمة فى فرق الموسيقى العربية لم تتغير حتى بعد الاعتماد على قادة جدد لقيادة الفرق الا وهى تكرار الاغانى، أغلب الاصوات النسائية تريد الغناء لوردة أو نجاة أو ام كلثوم، والشباب لعبدالحليم، وفى الشعبى لرشدى وكارم وعبدالمطلب.

ــ بالتأكيد هناك بعض التكرار نتيجة استسهال البعض، لكن أتمنى من قادة الفرق ان يتعاملوا مع هذه النقطة بشكل ايجابى أكبر، وأنا اثق فى قدراتهم على عمل ذلك لأنهم جميعا من ابناء الاوبرا ويعون قيمة فرقها. لكن ما تقوله ملحوظه مهمه جدا. التراث ملىء بالأعمال التى تستحق ان نهتم بها، لانه دورنا الحفاظ على التراث واعادة تقديمه للأجيال الجديدة التى لم تعاصرة.

< الأوبرا تحتفل هذه الايام بمئوبة مسرح سيد درويش كيف ترى ذلك؟

ــ مرور مائة عام على انشاء المسرح يعنى ان بلدنا دائما ابدا رائدة فى مجال الفنون، وتاريخنا يؤكد هذا الامر سواء من خلال احتفالنا قبل عامين بمرور 150 سنة على انشاء اول دار للاوبرا فى افريقيا والشرق الاوسط، أو احتفالنا هذه الايام بمسرح سيد درويش، ريادتنا لم تأت من فراغ، وحضارتنا تقول هذا.

وكان احتفالنا منذ ايام ايام بالمئوية احتفالا يليق بالحدث أخرجه المخرج الكبير وليد عونى، والاحتفالية كانت عبارة عن اربع فقرات الاولى بدأت من الشارع الموجود به المسرح بالموسيقات العسكرية التى شهدت تجمعا كبيرا من المارة والحاضرين للحدث، فى الممر المؤدى للمسرح، كانت السجادة الحمراء فى استقبال الضيوف، ثم قدمنا عروض بالاضاءة، لصور لأهم الشخصيات التى زارت هذا المسرح العريق، واهم الفنانين، ثم افتتاح تمثال سيد درويش الذى وضع فى البهو الخارجى للمسرح وبجوار تمثال نوبار باشا، واما التمثال قدم عرض للموسيقى الكلاسيك للمواهب الشابة منهم الحائزة على المركز الثانى من مسابقة المبدع الصغير، وهو عرض موسيقى مبهر، وعلى خشبة المسرح تمت التكريمات لـ21 شخصية سكندرية، وكلمتين لمعالى الوزيرة ايناس عبدالدايم و محافظ الاسكندرية، ثم قدمت فرقة الاسكندرية فاصل غنائى لمى فاروق وأحمد عفت ووليد حيدر قيادة ايهاب عبدالحميد. الليالى التالية قدمنا عرضا لفرقة الاوبرا والبالية وفى اليوم قبل الأخير الحفلات قدمنا جزءا من عرض شهرزاد الذى قدم فى افتتاح المسرح بعد اعادة تطويرة، إلى جانب عروض من الرقص الفلكلورى مثل رقصات الحجالة وصعيدى وغيرها. وفى ختام الليالى الاربع قدمنا وتريات الاسكندرية مع فؤاد ومنيب و هم من شباب الفنانين الذين لهم تواجد جيد فى الوسط الموسيقى حاليا.

وخلال الشهرين القادمين سوف تتوالى العروض التى تعبر عن فنون دار الاوبرا.

< مهرجان القلعة.. هل هناك نية لاقامته؟

هناك موعد مقترح فى الفترة من 15 إلى 30 اغسطس وان شاء الله نحصل على الموافقات، وان شاء الله يظهر فى ابهى صورة لأن هذا المهرجان هو متنفس للبسطاء من الناس غير القادرين على الذهاب للاوبرا وبالتالى علينا نحن ان نذهب اليهم ولا يوجد افضل ولا اجمل من القلعة لكى يكون هناك اللقاء، فهى مكان اثرى ساحر إلى جانب انها تتوسط اجمل المناطق الشعبية، وبالتالى نحن حريصون كل الحرص على التواجد هناك، واقامة المهرجان كل عام.