عودة فرقاطة برلين الألمانية بعد المشاركة في مهمة إيريني الأوروبية

عادت سفينة "برلين" التابعة للبحرية الألمانية إلى ميناء فيلهلمسهافن اليوم السبت وذلك بعد مضي نحو أربعة شهور على مشاركتها في مهمة "إيريني" في البحر المتوسط التابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر قدوم الأسلحة إلى ليبيا.

وكان هناك الكثير من أقارب طاقم السفينة في استقبال ذويهم في الميناء، ورافقت مروحية السفينة أثناء رسوها فيما عزفت البحرية الموسيقى تكريما للعائدين الذين سيبدأون عطلة.

وقال قائد الفرقاطة شتيفان كلات عن المشاركة في المهمة:" كنا مكلفين في هذه المهمة التي يقودها الاتحاد الأوروبي بمنع تهريب الأسلحة عبر البحر المتوسط إلى ليبيا".

وحسب بيانات البحرية، فإن الفرقاطة قطعت أكثر من 27 ألف ميل بحري في دوريات في المهمة وفتش طاقمها مرارا حمولات سفن تجارية، وأضاف كلات:" أعتقد أننا جعلنا البحر المتوسط أكثر أمانا بعض الشيء وأننا بنينا الثقة في المهمة وفي الاتحاد الأوروبي".

كانت فرقاطة الإمدادات "برلين" قد غادرت القاعدة العسكرية في فيلهلمسهافن في مطلع آذار/مارس الماضي وعلى متنها نحو 220 جنديا، وتواجد جنود ليتوانيون على متن السفينة أثناء المهمة إلى جانب الجنود الألمان.

وأفادت البحرية الألمانية بأن لفظة "إيريني" هي من مفردات اليونانية الحديثة وتعني "المسالمة".



