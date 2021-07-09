ماليزيا: تسجيل 9353 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

سجلت ماليزيا 9353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم على الإطلاق تسجله البلاد في يوم واحد، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم السبت، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم.

وبذلك، يرتفع عدد حالات الإصابة في ماليزيا إلى 827 ألفا و191 حالة.

وتجاوز هذا الرقم، الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أمس الجمعة وهو 9180 حالة، والذي تجاوز أيضا عدد الحالات التي تم تسجيلها في 29 مايو الماضي وهو 9020 حالة.

وفي نفس فترة الـ24 ساعة، سجلت البلاد 87 حالة وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 6067.

وسجلت البلاد أيضا 5910 حالات شفاء، مما يرفع حصيلة المتعافين إلى 737 ألفا و103 في مختلف أنحاء البلاد.