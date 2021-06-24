تعليم مطروح: لم نتلق أي شكاوى حول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة لم تتلق أي شكاوى سواء من الطلاب أو أولياء الأمور، بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية للقسم العلمي.

وأضاف سلامة أن نسبة الغياب بلغت ٢٪ فقط من إجمالي ٩١٤ طالبًا وطالبة أدوا الامتحان في ١٧ لجنة امتحانية اليوم السبت موزعة على ٨ إدارات تعليمية، طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وأشار إلى أن جميع أوراق إجابات الطلاب وصلت إلى مركز تجميع أوراق الإجابة، تحت تأمين الشرطة، وبالتنسيق مع مديرية أمن.