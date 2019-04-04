قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة تعلموا بشكل جديد، مؤكدًا أن التطوير في التعليم بدأ قبل الامتحانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء الجمعة، أن الغش أفة مجتمعية لابد من التخلص منها، مشيرًا إلى وجود كاميرات في اللجان وعناصر أمن لمراقبة الامتحانات.

وذكر أن عقوبة قانون الغش الجديد تصل إلى الحبس، موضحًا أن مباحث الإنترنت تتابع سير الامتحانات وسيتم رصد أي مخالفة في اللجان كالدخول بهواتف محمولة أو سامعات.

وأوضح أن الوزارة تفادت الغش وتسريب الامتحانات من خلال عدم إدراج منصة الامتحان على التابلت، متابعًا: «اللي بيغشوا أفسدوا على زملائهم فرص الدخول إلى الامتحان بالتابلت والكتب».

ونصح طلاب الثانوية العامة بأن يكونوا فخورين بأنفسهم، خاصة وأنهم أول دفعة تعلمت في ظل التطوير الذي شهده التعليم بمصر، مضيفًا أنهم سيجنوا ثمار هذا التطوير في الجامعة وسيحصلون على ما يستحقون إذا ما اجتهدوا وذاكروا.