الأمين العام للأمم المتحدة: كوفيد-19 يدفع 47 مليون إمرأة إلى براثن الفقر

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للسكان إنه لا تزال جائحة كورونا تقلب عالمنا رأسًا على عقب وتصل به إلى مستويات قياسية متصاعدة من الخسائر.

وتابع: "بالإضافة إلى فاجعة فقد الملايين من الأرواح، كبدت الجائحة العالم خسائر أقل ظهورا للعيان، ألا وهي الارتفاع المروع في العنف المنزلي نظرا لأن الجائحة أجبرت النساء على العزلة في أماكن لا رفيق لهن فيها إلا من يسيئون إليهن؛ وعنابر الأمومة الفارغة في المستشفيات بسبب تأجيل النساء للإنجاب؛ والحمل غير المقصود بسبب تقلص فرص الحصول على خدمات منع الحمل".

وأضاف: "تشير أحدث تقديراتنا إلى أن كوفيد-19 سيدفع 47 مليون امرأة وفتاة إلى براثن الفقر المدقع، وهناك فتيات كثيرات خرجن من المدراس وقد لا يعدن إليها أبدا".

وأكد أننا نشهد في كل ركن من أركان العالم، تراجعا في المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتآكلا في الحقوق الإنجابية للمرأة وخياراتها ودورها الفاعل.

وأشار إلى أنه حينما بدأت الجائحة في الانتشار، بدأ تحويل الموارد المخصصة لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية لمواجهتها.

وأكد أن هذه الفجوات في إمكانية التمتع بالحقوق الصحية غير مقبولة، ولا يمكن أن يخوض النساء هذه المعركة وحدهن.. فلْنتعهدْ، ونحن نحتفل باليوم العالمي للسكان، بضمان حقوق الصحة الإنجابية للجميع، في كل مكان.