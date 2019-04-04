السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين

أكد المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، أن حل القضية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة، داعيا إلى ضرورة "الحد من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

وقال الواصل في كلمته إن المملكة: "ستستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على الأصعدة كافة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت.

وطالب المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة بضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية، والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة.

وجدد الواصل خلال الحوار التفاعلي الذي عقده الليلة الماضية مجلس حقوق الإنسان بجنيف مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، و لا يزال الإنسان الفلسطيني يعاني من الاحتلال بالاضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة.

وأوضح الواصل "أن تقرير مايكل لينك يوضح بشكل جلي تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، هذا عدا عن التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان، وما صاحبه من عمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الأقصى، ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان".

وكان المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قد قدم لمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي تقريرًا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية ترقي إلى مستوى جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .