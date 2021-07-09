قائد ألماني في أفغانستان يدافع عن الاحتفال الهادئ بعودة الجنود

دافع آخر قائد لمهمة القوات الألمانية في أفغانستان، البريجادير جنرال أنسجار ماير، عن الاحتفالات الهادئة بعودة الجنود من الدولة التي مزقتها الحرب، دون وجود سياسيين على سبيل المثال.

وقال ماير، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن المخاوف الأمنية كانت وراء ذلك.

وكانت هناك انتقادات مفادها أنه لم يتوجه أي ممثل عن الحكومة الألمانية إلى قاعدة فونشتورف الجوية في سكسونيا السفلى للترحيب بعودة آخر 264 جنديا في 30 يونيو الماضي.

وقال ماير إنه لن يكون عدلا الاحتفال بعدد صغير فقط من الجنود المشاركين عقب الهبوط في القاعدة الجوية، مضيفا أنه يخطط لتوجيه نداء لشكر جميع جنود الجيش الألماني الذين شاركوا في المهمة منذ ما يقرب من 20 عاما.

وعن الانسحاب من أفغانستان قال ماير إنه دعا إلى عدم الإعلان عن موعد مغادرة القوات في وقت مبكر لأسباب أمنية، وقال: "لدينا مؤشرات على أن طالبان يمكن أن تنتهز الفرصة لإرسال إشارة أخيرة".

وتأتي تصريحات ماير في الوقت الذي يسيطر فيه مقاتلو طالبان على مساحات متزايدة من أفغانستان، مع انسحاب القوات الدولية من البلاد.

ويتطلع ماير إلى حفل رسمي في برلين، من المقرر إجراؤه في 31 أغسطس، لشكر جميع الجنود الذين شاركوا في المهمة.

وقال ماير: "أعتقد أن هذا مهم. وسوف يكون هناك أيضا، على حد علمي، سياسيون كبار بين الحضور".

ومن المقرر أن يتولى ماير منصب قائد القوات الخاصة في الجيش الألماني (KSK) في الأول من سبتمبر المقبل.