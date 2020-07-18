تباينت آراء اولياء الأمور أمام لجان منطقة بولاق الدكرور حول النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة والذي يطبق لأول مرة هذا العام.

قالت عفاف أحمد، إنها كانت تفضل امتحان الطلاب على النظام القديم، خاصة مع غياب دور المدارس هذا العام وقلة الاعتماد على الإنترنت في المذاكرة؛ نظرا لسوء تغطية الشبكات في العديد من المناطق.

وأضافت إسراء منتصر، إحدى أولياء الأمور: "لا ننكر الخوف الذي نحن عليه ولكن فكرة أن تقوم الوزارة بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، والارتقاء بالتعليم المصري وإجراء تغيير جذري به نظرا لسوء حالة التعليم الحالي فهو أمر جيد".

وأوضحت أن الانتقال من نظام استمر سنوات طويلة لنظام آخر بشكل فجائى دون تدريج مناسب يربك الطالب والمعلم وولى الأمر معا.

وقال فهد محمد: "يوجد توتر كبير من النظام الجديد، عادة الأفكار الجديدة وخاصة المتعلقة بنظام التعليم في مصر يجب أن تخضع للتجريب قبل تعميمها وشرط أساسي أن يتم الاقتناع بها من قبل الطلاب، لأن ذلك مستقبل ولادنا".‏