تراجع معدل البطالة في جمهورية التشيك للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 3.7% في يونيو وهو أقل بنسبة 0.2% منه في مايو.

ويعزا التراجع في معدل البطالة إلى انتعاش الاقتصاد عقب تخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محللون إن معدل البطالة لن يرتفع بشكل كبير وقد يستمر في التراجع على نحو طفيف في الشهور المقبلة، إلا إذا ساء وضع الجائحة وجرى تشديد الإجراءات، بحسب موقع "راديو براغ إنترناشونال".

وتم السيطرة على البطالة العام الماضي من خلال برنامج "أنتيفيرس" الحكومي، ومن خلاله تساهم الدولة في أجور الموظفين ما حال دون تسريح هائل.