مصدر أمني يوضح تفاصيل خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

نشرت وزارة الداخلية صباح اليوم السبت، قوتها، بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة؛ لتأمينها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

ومن جهته، قال مصدر أمني إن خطة تأمين وزارة الداخلية لامتحانات الثانوية العامة تشتمل على: الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة، والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات بمحيط اللجان، إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية؛ لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق وتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات "مباحث الإنترنت"، تراقب صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لضبط صفحات الغش وملاحقة القائمين عليها.

ومن جانبهم، قام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية، بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية واستعداد كل القوات المشاركة في عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أي موقف قد يؤثر على سير الامتحانات، وتقديم كل أوجه العون والمساعدة للطلاب، والتعامل الفوري مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.