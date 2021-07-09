شعبة القصابين تقدم نصائح شراء الأضحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أعلن محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة، آخر استعدادات الغرف التجارية لعيد الأضحى المبارك.

وقال شرف إن اللحوم كثيرة ومتوفرة في كافة المحافظات وبالمحلات والأكشاك والمنافذ والمجمعات والشوادر داخل وخارج المدبح، مضيفًا "نستعد لعيد الأضحى منذ 20 يومًا، والجميع ينتظر موسم عيد الأضحى سواء مستهلكين أو أصحاب مهن، هو عيد للجميع".

وأوضح أن أسعار اللحوم هذا العام ستكون أكثر استقرارا، وثابتة دون زيادة أو نقصان، مشيرًا إلى أن الكيلو يبدأ من 100 جنيها وحتى 140 جنيها.

وواصل: "الأسعار ثابتة للسنة الثالثة على التوالي، وزيادة 10 جنيه للكيلو لا يعتبر زيادة بالنظر إلى باقي السلع".

وأردف: "وزارة التموين وفرت كل شيء، يكفي المنافذ المتحركة في كل مكان، بجانب الأحزاب والتضامن وأمان والقوات المسلحة، المواطن سيجد اللحوم في كل مكان".

ونصح نائب رئيس شعبة القصابين جميع المواطنين بضرورة اختيار الأضحية بشكل دقيق وفحصها بشكل جيد، وعدم أخذ الأضحية بعد الشراء مباشرة، مضيفا: "من الأفضل الانتظار نصف ساعة، حيث يراقب فيها الأضحية حتى يتأكد أنها سليمة تماما".