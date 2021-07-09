الإسماعيلي يقرر مد فترة الراحة للاعبيه

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال مد فترة الراحة للاعبي الفريق، لمدة ٤٨ ساعة أخرى في ظل فترة التوقف الدولي الجارية.

وجاء ذلك بناءًا على رغبة من جهاز الدراويش الذي يسعى لمنح اللاعبين أطول فترة راحة ممكنة، بسبب ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق بقوة خلال الفترة القادمة و بالتحديد بداية من شهر أغسطس المقبل.



وكان من المقرر أن يعود الفريق لإستئناف تدريباته غدًا الأحد، لكن بعد قرار الجهاز الفني تأجلت العودة إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٣ من شهر يوليو الجاري.

ويحتل الاسماعيلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٥ نقطة، و ذلك بعد الخسارة غير المتوقعة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.