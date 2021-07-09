على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العديد من الدول، ترى المفوضية الأوروبية أن ذلك لا يشكل خطرا على موسم السفر في أوروبا.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد، باولو جينتيلوني، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: "علينا الآن الحذر من الإثارة المفرطة وتجنب المبالغة في رد الفعل"،

وأكد جينتيلوني أنه على الرغم من متغير دلتا الأكثر عدوى، من الممكن ضمان "موسم عطلات قوي".

وحذر المفوض الإيطالي في الاتحاد الأوروبي من فرض دول أعضاء في الاتحاد على نحو منفرد قيود سفر غير مبررة، وقال: "آمل بشدة أن تنسق جميع دول الاتحاد الأوروبي إجراءاتها بقدر الإمكان.. الإجراءات أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى زيادة عدم اليقين في أوروبا".

وأضاف: "الإجراءات أحادية الجانب ستزيد فقط عدم الأمن في أوروبا"، وتابع "بفضل التطعيمات، لم تؤد الأرقام المرتفعة للغاية إلى وضع أكثر خطورة تلقائيا".

وذكر جينتيلوني أن السلوك الشخصي وتلقي اللقاحات يلعب دورا أكبر فى الوقاية من الإصابة بكورونا.



