 الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إعادة الليبيين العالقين في تونس للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إعادة الليبيين العالقين في تونس للبلاد

أ ش أ
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 4:19 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 4:19 م

أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تعليماته المشددة لجميع الأجهزة ذات العلاقة بسرعة تمكين الليبيين العالقين بتونس، من العودة إلى البلاد.

وبحسب قناة 218 الليبية تواصل المنفي مع كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، بشأن توفير كافة الدعم لإتمام عودة العالقين دون أي تأخير، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، بعد عودتهم إلى البلاد.

وأصدر المنفي تعليماته لكل من القائم بالأعمال والقنصل العام الليبيين في تونس للعمل بشكل مستمر إلى حين تمكين جميع العالقين من العودة.

ويتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي بشكل شخصي مع الأجهزة كافة ضمان سرعة دخول العالقين إلى البلاد لأجل سلامتهم، وعودتهم إلى أرض الوطن.


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