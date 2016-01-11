 الشرطة الإيرانية: حادث صوت الانفجار في متنزه ملت قيد التحقيق - بوابة الشروق
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الشرطة الإيرانية: حادث صوت الانفجار في متنزه ملت قيد التحقيق

طهران - د ب ا
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 1:44 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 1:44 م

أعلن نائب قائد قوى الأمن الداخلي في العاصمة الإيرانية طهران، أن حادث صوت الانفجار الذي سُمِع فجر اليوم السبت في متنزه "ملت"، هو الآن قيد التحقيق وسوف يتم إعلان نتائجه لاحقا.

وقال العميد حميد هداوند، في تصريح لوكالة أنباء "فارس" حول تفاصيل حادث صوت الانفجار: لقد كان الحادث مجرد صوت انفجار ولم يكن هنالك أي تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار مالية أو بشرية جراء الحادث.

وأضاف أن أفلام الفيديو المنشورة في الاجواء الافتراضية بوقوع حريق أو انفجار في بعض المباني غير واقعية ولا صلة لها بالحادث لأن ما أسفر عن حادث الانفجار في متنزه "ملت" هو سقوط أوراق وأغصان بعض الأشجار فحسب.

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