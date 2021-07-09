رويترز: هجمات إلكترونية تعطل خدمات القطارات في إيران وتسبب فوضى بالمحطات

أفادت مواقع إخبارية مرتبطة بإيران أن خدمات القطارات في البلاد تعطلت بسبب ما بدا أنها هجمات إلكترونية، أمس الجمعة، فيما نشر متسللون رقم الهاتف الخاص بالمرشد علي خامنئي، باعتباره الرقم الذي يمكن الاتصال به للحصول على معلومات، وفقاً لوكالة الأنباء «رويترز»



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن رحلات القطارات إما تأخرت أو أُلغيت، في الوقت الذي تعطلت فيه خدمات مكاتب التذاكر وموقع خدمة القطارات الوطنية على الإنترنت وخدمات الشحن، وإن «حالة غير مسبوقة من الفوضى سادت في محطات القطارات عبر البلاد».



وأضافت الهيئة ووكالة شبه رسمية للأنباء أن ملحوظة على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلبت من الركاب الاتصال برقم يخص في واقع الأمر مكتب المرشد الإيراني



وأضافت الوكالة أن إخطاراً آخر على اللوحات كتب فيه «تأخير طويل نتيجة هجمات إلكترونية»



ونسبت هيئة الإذاعة في وقت لاحق لمتحدث باسم شركة السكك الحديدية الرسمية قوله إن فنيين يفحصون العطل، نافيا أن يكون هناك تأخيرات مطولة في الخدمة.