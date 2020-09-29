الإمارات تطلق حملة لحماية أسماك القرش من الانقراض

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، حملة توعوية تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بضرورة حماية أسماك القرش، التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على توازن البيئة البحرية، وذلك في إطار جهودها المتكاملة للمُساهمة في دعم جهود الدولة لحماية البيئة .

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت عن الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، أستاذ مشارك، وكيل كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، رئيس قسم الزراعة التكاملية، قوله إن أسماك القرش في السنوات الأخيرة عانت من انخفاضات حادة بسبب الصيد الجائر وزيادة الطلب على اللحوم والزعانف الثمينة.

وأشار إلى خطة الإمارات لحماية أسماك القرش في إطار وزارة التغير المناخي والبيئة حيث أطلقت "خطة العمل الوطنية" (NPOA) للحفاظ على أسماك القرش وإدارتها، والتي تُقدّم خطوات ملموسة لتعزيز الحفاظ على أسماك القرش واستدامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التنوع الحيوي والغذائي.

واستعرض ما كشفته دراسة أعدتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية وشركائها من الجهات الحكومية وغير الحكومية، عن إيواء مياه دولة الإمارات لأكثر من 80 نوعاً من أسماك "القرش" و"اللخم"، ومعظمها معرّض لخطر الانقراض بدرجات مختلفة، حيث تنقسم درجات الخطورة إلى 3 مستويات، هي (المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، والمهددة بالانقراض والمعرضة للانقراض)".

وأعرب عن أمله فى بدء برامج البحوث البحرية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية كمصدر مستدام لجيل المستقبل.



