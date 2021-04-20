تونس تسجل 9 آلاف و286 إصابة جديدة و194 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التونسية، 9 آلاف و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 491 ألفا و21 حالة.

وأفادت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - بأنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 16 آلفا و244 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل شفاء 9100 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة التونسية إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 20 ألفا و870 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 631 حالة، إلى جانب 153 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.