قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طالبين اثنين فقط صورا امتحان اللغة العربية لمرحلة الثانوية العامة، وتم ضبطهما خلال 10 دقائق.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء السبت، أن الرقم ضئيل مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى ضبط ما يتجاوز 20 حالة غش إلكتروني العام الماضي.

وأوضح أن الوزارة تعيد ترتيب أسئلة الامتحان وإعداد 4 نماذج بترتيب مختلف لها، معلقًا على محاولات الغش وتداول تلك النماذج: «اللهث وراء تلك الأمور لا يؤدي إلى نجاح المشربين، ويؤذون أنفسهم بشكل كبير».

وذكر وزير التعليم، أن عقوبات الغش وفقًا للقانون الجديد تشمل الحبس والغرامة، متوجهًا برسالة إلى من يحاولون تسريب الامتحانات: «نتمنى عدم اختراق النظام حفاظا على الطلاب المجتهدين، الدولة تسيطر بالكامل على النظام ولا طائل من الغش وعلينا ألا نلتفت إليهم لأننا نتابعهم بشكل هائل».

وبدأ طلاب الثانوية العامة -الشعبة العلمية-، اليوم السبت، أول امتحانات الدور الأول، والتى تتم لأول مرة على نظام التقييم الجديد.

وأدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة اللغة العربية، ووصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 649 ألفا و387 طالبا، منهم 100 ألف و852 طالبا فى شعبة علمى علوم و256 ألفا و366 طالبا فى الشعبة الأدبية.