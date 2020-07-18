الإمارات تعلق دخول القادمين من إندونيسيا وأفغانستان بدءا من الغد

ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه سيتم بدءا من غد الأحد، تعليق دخول المسافرين القادمين من أندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم السبت، أنه سيسمح بنقل الفئات المستثناة من أندونيسيا وأفغانستان إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة والإداريين العاملين في سفارات الإمارات في هذه الدول وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الدولة، والوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية.

وأكدت ضرورة إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجرا مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار، وفي اليومين الرابع والثامن من دخول الدولة، وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة، على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code.