عمرو أديب: جنازة جيهان السادات العسكرية تعكس رقي وحضارة واحترام من قِبل الدولة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتنظيم جنازة عسكرية للراحلة جيهان السادات التي وافتها المنية يوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، واصفًا هذه الخطوة بأنها تنم عن رقي وحضارة واحترام من قِبل الدولة، لا سيّما أنها أول جنازة عسكرية تقام لسيدة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن العالم كله تابع مشهد دفن جثمان جيهان إلى جانب زوجها الراحل أنور السادات، بالكثير من التقدير، مؤكدًا أن منحنها وسام الكمال وإطلاق اسمها على أحد المحاور يعني أن مصر تكرم أبناءها وبناتها، رجالها وسيداتها.

وتابع: «الناس اللي بتدي مصر عمرها ما بتنساهم.. تكريم جيهان السادات جاء من أعلى مستوى وفي غضون ساعات قليلة، من تنظيم جنازة عسكرية حضرها رئيس الجمهورية وقرينته، وتغطية من القنوات المصرية والعالمية بشكل متواصل».

وأشار أديب، إلى أن مصر تقدر قيمة بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، وهو علامة فارقة في تاريخ مصر، موضحًا أن دفن جيهان في نفس المكان الذي قتل فيه أنور السادات تمثل رسالة من مصر حول كيفية التكريم وتقديم لمسة الوفاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، قد تقدما يوم الجمعة، الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمنطقة المنصة بمدينة نصر.

وشارك في الجنازة العسكرية الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

https://www.youtube.com/watch?v=CGSMGJZjTL0