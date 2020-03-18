مصلحة الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تشهد تفاعلا من الشركات

قال المهندس أندريه كمال إسحق، مطور قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشهد تفاعلًا من جانب الشركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن جزءً من الشركات يدخل بإلزام وزاري، وآخر دخل تطوعا بعد معرفة عوائد منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية معتمدة من مصلحة الضرائب ما سيضمن عدم التشكيك فيها، ولن يضطر لتخزينها ليعرضها على مأمور الفحص لتوفرها لدى إدارة الفحص ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن المنظومة متاحة حاليًا للشركات وفي مرحلة متقدمه سيتم إتاحتها للمستهلكين، لافتًا على أن المرحلة الرابعة ستشمل الشركات المسجلة في مركز متوسطي وكبار مهن.



