نائب المستشارة الألمانية يدعو إلى تحسين توزيع لقاحات كورونا في العالم

دعا وزير المالية الألماني أولاف شولتس إلى تحسين توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم

وخلال اجتماع لنظرائه في الدول الصناعية والتجارية العشرين الكبرى في مدينة فينيسيا بإيطاليا، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إن من الضروري توفير لقاحات وموارد مالية كافية.

وأضاف مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار:" في الوقت نفسه، يجب علينا أيضا أن نضمن أن تصل اللقاحات إلى المكان الذي توجد فيه حاجة إليها".

ورأى شولتس أنه نظرا لأن الفيروس دائم التغير، فإنه يجب ضمان استمرار إنتاج اللقاحات على المدى الطويل واستمرار البحث العلمي.

وتابع شولتس أنه نظرا لتكرار ظهور طفرات خطيرة للفيروس، فإن من المهم " أن نفهم أن مساعدتنا للعالم كله بحيث يتمكن الناس من تناول التطعيم، هي مسألة إنسانية ضرورية، لكنها أيضا مسألة تتعلق بالفطنة"، وحذر من أنه بدون مثل هذه المساعدة، فإن من الممكن في الأماكن التي يقل فيها التطعيم أن تظهر طفرات تسبب في تفشي أمراض جديدة في الدول الغنية أيضا.