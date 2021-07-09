وفاة إستر بيخارانو اليهودية الناجية من معسكر أوشفيتس عن 96 عاما

توفيت إستر بيخارانو، اليهودية التي نجت من معسكر الاعتقالات النازي "أوشفيتس" عبر العزف في أوركسترا الفتيات، عن عمر ناهز 96 عاما في مدينة هامبورج الألمانية.



وأكدت هيلجا أوبينز، عضو مجلس إدارة لجنة أوشفيتس، وفاتها اليوم السبت.



وتوفيت بيحارانو بصورة طبيعية أثناء نومها في الساعات الأولى من الصباح في المستشفى الإسرائيلي في هامبورج، حسبما قالت أوبينز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).



وقالت أوبينز، وهي صديقة مقربة لبيخارانو: "لم تتألم".



ووصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بيخارانو في تغريدة بأنها "صوت مهم في مكافحة العنصرية ومعاداة السامية"، مضيفا: "إستر بيخارانو الرائعة استحوذت على الاهتمام بحيويتها وقصتها المذهلة. صوتها سيُفتقد".



وشنت بيخارانو حملة ضد التطرف اليميني وكراهية الأجانب لعقود وحصلت على العديد من الجوائز لنشاطها.



وغنت بيخارانو أغان يهودية ومعادية للفاشية مع ابنها يورام وابنتها إدنا. وقاموا مؤخرا بجولة في ألمانيا مع فرقة الهيب هوب "مايكروفون مافيا".



وولدت بيخارانو في 15 ديسمبر عام 1924 في بلدة زارلويس الألمانية، وهي ابنة أحد كبار المرتلين اليهود.



وقُتل والداها على يد النازيين في ليتوانيا عام 1941، أثناء سجنها وإخضاعها للعمل القسري، قبل ترحيلها إلى معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتس" في أوائل عام 1943.



وأنقذت قدرتها على العزف على آلة الأكورديون حياتها لأنها عزفت في أوركسترا فتيات المعسكر.



وهاجرت بيخارانو إلى إسرائيل بعد الحرب، لكنها عادت إلى ألمانيا مع زوجها عام 1960. وأسست فرقة "صدفة" في أوائل الثمانينيات مع ابنها وابنتها، وقاموا بأداء موسيقى من الجيتو، وأغان يهودية ومناهضة للفاشية.



وحصلت بيخارانو على العديد من الجوائز على أنشطتها الفنية، بما في ذلك ميدالية بيرمان راتيين من هامبورج، وميدالية كارل فون أوسيتسكي التي تمنحها الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، والوسام الألماني للاستحقاق.