مكافأة خاصة في المقاصة من أجل الفوز على الأهلي

طالب محمد عبدالجليل المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي مصر المقاصة، لاعبيه بالسعي لتحقيق المفاجأة والفوز بالنقاط الثلاث أمام الأهلي، للرد على الأقاويل التي ترددت في الفترة الأخيرة بعدم خوضهم المباراة بجدية والتأكيد على أن مصر المقاصة فريق قوي ومتميز بالإضافة إلى السعي إلى تحسين ترتيب الفريق في جدول المسابقة.

ويستضيف مصر المقاصة، الأهلي عند السابعة مساء «الأحد»، على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة للدوري.

ورصد محمد عبدالجليل مكافأة إجادة فورية للاعبيه، في حالة تحقيق الفوز في المباراة، بخلاف ما تنص عليه لائحة الفريق.